Serie A: Ronaldo terug met goals, Sassuolo verrassend tweede

Ronaldo begon op de bank. De Portugees kampte met het coronavirus en testte onlangs voor het eerst weer negatief. De aanvaller had niet veel tijd nodig om zijn waarde voor Juventus te bewijzen. Ronaldo kwam in de 56e minuut in het veld en drie minuten later scoorde hij al. Op aangeven van Alvaro Morata omspeelde Ronaldo de doelman, om daarna de bal in het lege doel te schuiven. Hij nam een kwartier voor tijd uit een strafschop, met een ’Panenka’, ook de vierde treffer voor zijn rekening.

Bij rust was de stand nog 1-1. Binnen het kwartier zette Morata de bezoekers op voorsprong. Kort daarna dacht de Spaanse spits de voorsprong te verdubbelen, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Dat overkwam Morata afgelopen week in de Champions League tegen FC Barcelona (0-2) maar liefst drie keer. Na een half uur kwam Spezia langszij via Tommaso Pobega.

Tussen de twee doelpunten van de teruggekeerde Ronaldo door maakte de Fransman Adrien Rabiot de 3-1.

Napoli verliest van Sassuolo

Sassuolo won het gevecht met Napoli om de tweede plaats. Het onderlinge duel in Napels eindigde in 0-2. Manuel Locatelli benutte in de 59e minuut een strafschop, waarna Maxime Lopez het duel diep in de extra tijd besliste.

AC Milan, dat met 2-1 won bij Udinese, leidt met zestien punten, gevolgd door Sassuolo met veertien punten. Titelhouder Juventus staat derde met twaalf punten. Napoli, één van de tegenstanders van AZ in de Europa League, zakte naar de vijfde plek met elf punten.

AS Roma was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Fiorentina. Leonardo Spinazzola en Pedro kwamen voor de thuisclub tot scoren, Rick Karsdorp werd in de 72e minuut bij AS Roma gewisseld. De Romeinse ploeg staat zevende en Fiorentina neemt de elfde plek in.

Lazio ontsnapt

Lazio won dankzij twee doelpunten in de blessuretijd met 4-3 bij Torino. De Romeinen leken in Turijn onderuit te gaan, maar pakten dankzij een rake penalty van Ciro Immobile en een treffer van invaller Felipe Caicedo diep in de extra tijd alsnog de zege.

