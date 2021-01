’Ajax koopt met Sébastien Haller topscorer van Eredivisie’

Sébastien Haller Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De hoogte van de transfersom is nog onderwerp van gesprek tussen Ajax en West Ham United, maar de kans is groot, dat Sébastien Haller, als de clubs tot overeenstemming komen, de duurste aankoop ooit wordt van Ajax. Bij FC Utrecht staat de Franse spits sowieso al bovenaan een recordlijstje. In totaliteit (dus inclusief de miljoenen bij doorverkoop van Eintracht Frankfurt naar West Ham United) leverde Haller de club circa 10 miljoen euro op en daarmee is Haller de grootste cashcow ooit.