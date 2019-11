Ferrari-coureurs hebben spijt van crash

De kapotte bolide van Sebastian Vettel wordt naar de garage gereden. Ⓒ BSR Agency

SÃO PAULO - Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben spijt van hun botsing in de slotfase van de Grote Prijs van Brazilië. De coureurs van Ferrari lagen op de derde en vierde plaats toen ze elkaar raakten in de 66e ronde, waarna ze beiden met een lekke band de race moesten verlaten. „Deze botsing is heel spijtig, zeker voor het team, aangezien we beiden in de punten reden”, zei Vettel.