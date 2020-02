Yuskov profiteert optimaal van afwezigheid Krol en Nuis

De 30-jarige Rus zegevierde in een tijd van 1.43,23. Hij was net iets sneller dan de tien jaar jongere Chinees Zhongyan Ning, die finishte in een persoonlijk record van 1.43,25. De Amerikaanse Joey Mantia pakte brons met een tijd van 1.43,74. Marcel Bosker eindigde als vijfde met een persoonlijke toptijd van 1.44,12. Ook Wesly Dijs reed een persoonlijk record en belandde met 1.45,31 op de zeventiende plaats.

Afwezigen

Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Kjeld Nuis (1.40,17) en wereldkampioen Thomas Krol schitterden door afwezigheid op de schaatsmijl. De twee prijsvechters van Jumbo-Visma wilden zich sparen voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City. Beiden verschijnen zaterdag nog wel aan de start bij de 1000 meter. Ook ploeggenoot Patrick Roest sloeg de 1500 meter in Calgary over.

Door de afmeldingen van Nuis en Krol, de nummers 1 en 2 van het wereldbekerklassement, kon Ning de leiding in de algemene rangschikking overnemen. Yuskov, die zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen behaalde en de zeventiende op de schaatsmijl in totaal, steeg naar de tweede plaats. Nuis en Krol zakten naar de derde en vierde plek.

Koen Verweij, Chris Huizinga en Douwe de Vries rijden na middernacht (Nederlandse tijd) nog een race op de 1500 meter in de B-divisie.