Judoka Van Dijke wint Grand Slam van Baku

De 27-jarige Van Dijke was bij de laatste vier landgenote Hilde de Jager de baas geweest. Ze won in Azerbeidzjan vijf wedstrijden, waarvan vier op ippon. Alleen tegen Sara Rodriguez won ze op waza-ari. Begin dit jaar was Van Dijke ook al de beste op de Grand Slam van Tbilisi.

De Jager greep uiteindelijk naast een medaille. In de strijd om een bronzen plak verloor ze van de Oostenrijkse Michaela Polleres.

In de klasse tot 63 kilogram moest Geke van den Berg genoegen nemen met zilver. Van den Berg was in de finale op ippon de mindere van de Israëlische Inbal Shemesh.