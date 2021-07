Stefan de Vrij brengt nummer uit met Italiaanse rockband

’Verschillende achtergronden, zelfde passie. Verschillende banen, zelfde instelling. Hij is een van ons. Hij is onze broer. Onze reis is net pas begonnen. Wil je met ons meedoen?’, schrijft KEEMOSABE op Instagram over de muzikale samenwerking met De Vrij.

Memphis Depay laat zich, zoals bekend, ook niet onbetuigd in de muzikale wereld, maar zingende voetballers zijn van alle tijden. Onder anderen Johan Cruijff en Ruud Gullit hebben al dan niet geslaagde nummers achter hun naam staan.