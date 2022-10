KNSB lijft icoon Rintje Ritsma in voor teamonderdelen

Tijdens de Olympische Spelen van begin dit jaar in Peking sloegen de Nederlandse langebaanschaatsers vooral op de ploegenachtervolging een modderfiguur. Er was bovendien buitengewoon veel discussie over dat teamonderdeel en kritiek op de manier waarop de Oranje-equipe zich prepareerde voor het belangrijkste toernooi in vier jaar. De toenmalige bondscoach Jan Coopmans kreeg het maar niet op de rit. Het was dan ook uitgesloten dat de Limburger langer door mocht gaan in die rol, ook omdat de concurrentie vanuit andere landen alleen maar toeneemt.

Ritsma wordt gezien als een zwaargewicht, die de gunfactor heeft en in staat is om samen met de coaches van de commerciële teams tot goede afspraken te komen om de schaatsers samen te brengen voor trainingen en vergaderingen. De Beer van Lemmer won in zijn carrière onder meer zes keer WK-goud en zes EK-titels. In 2006 behaalde Ritsma in Turijn het olympisch brons op de ploegenachtervolging. De afgelopen jaren werkte hij onder meer als schaatsanalyticus bij de NOS, waarin hij zijn kritiek op de gang van zaken rond de ploegenachtervolging niet onder stoelen of banken stak.

Ritsma, zijn manager Patrick Wouters en Remy de Wit (technisch directeur KNSB) waren alle drie niet bereikbaar voor commentaar.