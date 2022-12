Van Gaal ergerde zich aan Argentinië en arbiter

Na afloop verwerkte Oranje collectief de dreun in Qatar. In een cirkel werd er nagepraat. „De spelers zeiden wat tegen elkaar. Ik heb het niet kunnen verstaan”, vertelde Van Gaal tegen de NOS.

„We kwamen 2-0 achter door een dubieuze penalty in mijn ogen. Dan kom je toch terug, maar verknal je het nog na penalty’s. En daar hebben de spelers het hele jaar op geoefend bij hun clubs. Ik heb ze verzocht penalty’s te nemen omdat ik als coach alles onder controle wil hebben. Maar ik heb ook weleens tijdens een persconferentie gezegd dat je het niet kan simuleren.”

Van Gaal ergerde zich aan de door de Lionel Messi benutte penalty. Een lichte overtreding van Denzel Dumfries werd bestraft. „Ik wil die aanleiding van de penalty nog wel een keer terugzien. Al het tijdrekken wat ze deden. Ik vond de scheidsrechter niet goed, maar wij verliezen niet door de scheidsrechter. We spelen ook nog gelijk. Tweede keer voor mij als bondscoach dat we er met strafschoppen uitvliegen, ook in Brazilië al.”