Tonny Bruins Slot: onmisbare rechterhand van Cruijff, Koeman en bondscoach De Boer

Tonny Bruins Slot (l) naast Johan Cruijff, in 1990. Ⓒ ANP/HH

Met het scoutingsrapport van Liverpool nog op z’n bureau is meesterscout Tonny Bruins Slot op 73-jarige leeftijd overleden. Bruins Slot werd vooral bekend als rechterhand van Johan Cruijff bij Ajax en FC Barcelona en trok later samen met Ronald Koeman Europa door. Met de huidige coach van FC Barcelona werkte hij bij grote clubs als Benfica, Valencia en in Nederland bij PSV en AZ alvorens terug te keren naar zijn grote liefde Ajax.