Premium Het beste van De Telegraaf

Van Gaal houdt twijfels over keepersgilde Flekken zelfkritisch: ’Dit zijn frustrerende avonden voor een doelman’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Flekken kende niet zijn beste avond tegen Polen en moest twee keer vissen Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De contouren van het WK-elftal, dat bondscoach Louis van Gaal in gedachten heeft, tekenen zich al af. Het grootste vraagteken bij Oranje lijkt vooralsnog de positie onder de lat. Bij absentie van Jasper Cillessen, die een kneuzing aan zijn knie had overgehouden aan een botsing met de paal, mocht Mark Flekken met de A-keuze aantreden tegen Polen. De Limburger maakte ook in zijn vierde interland geen onvergetelijke indruk en was na afloop zelfkritisch.