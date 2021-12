Premium Het beste van De Telegraaf

Grote vraag blijft of Roger Schmidt langer doorgaat in Eindhoven PSV als trotse koploper 2022 in

Cody Gakpo is blij met Phillipp Mwene na zijn openingstreffer tegen Go Ahead Eagles.

EINDHOVEN - Alle kritieken ten spijt: PSV gaat na achttien competitieduels de feestdagen in als koploper van de Eredivisie. Met een punt voorsprong op het door iedereen als ’ongenaakbaar’ weggezette Ajax. De Amsterdammers mochten een dag koploper zijn, maar na de 2-0 overwinning van PSV thuis tegen Go Ahead Eagles zijn het de Eindhovenaren die op poleposition starten in 2022.