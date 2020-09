Nairo Quintana over dopingonderzoek: ’Ik heb niets te verbergen’

„Ik heb niets te verbergen”, aldus de 30-jarige Colombiaan. De winnaar van de Giro van 2014 zegt ook dat er bij hem geen verboden middelen zijn aangetroffen. „Dat is nu niet gebeurd en dat is in het verleden ook nooit gebeurd”, aldus Quintana in een open brief.

Een arts en fysiotherapeut van de wielerploeg zitten in voorlopige hechtenis. Bij het duo zijn vele gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, gevonden.

Het belangrijkste echter dat werd aangetroffen in de persoonlijke spullen van het tweetal was een methode die als doping kan worden gekwalificeerd.

De spullen werden afgelopen woensdag gevonden in een hotel in Megève. Daar kreeg de ploeg tijdens de Tour bezoek van de OCLAESP, een Franse instantie die misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu bestrijdt.

