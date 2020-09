Oranje moet naar zwaar getroffen coronagebied voor Nations League-duel met Italië

Het is volgens de nationale voetbalbond van het land een gebaar naar de stad die bijzonder zwaar werd getroffen door de coronacrisis. In het stadion van Atalanta, waar de Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer spelen, zullen als gevolg van de pandemie nog geen toeschouwers aanwezig zijn.

Aanvankelijk zou de ontmoeting worden gespeeld in Milaan, dat een aanmerkelijk groter stadion heeft. Dat maakt gezien de huidige omstandigheden niet zo veel meer uit. De laatste keer dat de nationale ploeg van Italië in Bergamo speelde, was in 2006.

Oranje verloor twee weken geleden de thuiswedstrijd in de Nations League met 1-0 van Italië.