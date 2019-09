Analyse Vuelta: Roglic brengt Jumbo-Visma hogerop

Primoz Roglic, de winnaar van de Ronde van Spanje. Ⓒ BSR Agency

Geen seconde hoefde hij na te denken toen hem begin juli een vraag werd gesteld die zijn positie als kopman wellicht zou veranderen. Hoe hij aankeek tegen de mogelijke komst van Tom Dumoulin bij Jumbo-Visma? Direct antwoordde Primoz Roglic dat dit een fantastische zet zou zijn. Samen zijn we sterker en kunnen we meer winnen, was zijn opinie. Het kenmerkt de instelling waarmee de Sloveen als topsporter door het leven gaat; alleen winnen telt.