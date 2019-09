EK 2020: Hatrrick Kane voor Engeland

Kane nam de 1-0, 2-0 en 4-0 voor zijn rekening. Zowel zijn tweede als derde doelpunt maakte de spits van Tottenham Hotspur vanuit een penalty. Kane bracht zijn doelpuntentotaal in de kwalificatiereeks al op vijf. Het andere doelpunt werd gemaakt door Raheem Sterling, die werd bediend door Kane. Bij de 1-0 was het andersom.

Ruim voor tijd werden Kane en Sterling naar de kant gehaald. Halverwege de tweede helft viel ook Mason Mount in. De voormalig speler van Vitesse, bezig aan een goed seizoen bij Chelsea, kwam in de ploeg voor Jordan Henderson.

Kosovo

Kosovo zorgde opnieuw voor een verrassing. De ploeg van bondscoach Bernard Challandes won in Pristina met 2-1 van Tsjechië. Kosovo is nog ongeslagen in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. Na remises tegen Bulgarije en Montenegro (1-1) boekte het land op 10 juli in Sofia de eerste zege ooit in een kwalificatieduel. Kosovo versloeg Bulgarije met 3-2.

Vedat Muriqi viert feest na zijn goal. Ⓒ REUTERS

Tegen Tsjechië volgde zaterdag de tweede overwinning. Patrik Schick bracht de Tsjechen nog wel op voorsprong, maar Vedat Muriqi trok de stand al snel weer gelijk. Mërgim Vojvoda bezorgde Kosovo de winst in de wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie.

Engeland is koploper in groep A. Dinsdag ontvangt Engeland nummer 2 Kosovo, dat eerder op de dag verrassend met 2-1 te sterk was voor Tsjechië. Bulgarije heeft na vijf duels pas twee punten.

Groep B

Oekraïne en IJsland gaan in de EK-kwalificatie door met winnen. Oekraïne pakte weer drie punten bij Litouwen (0-3) en verstevigde daardoor de leiding in groep B, met dertien punten uit vijf wedstrijden.

Bondscoach Andriy Shevchenko van Oekraïne. Ⓒ REUTERS

Europees kampioen Portugal speelt later op zaterdag in dezelfde groep tegen Servië. Cristiano Ronaldo en zijn landgenoten hebben pas twee punten, maar ze speelden ook pas twee wedstrijden.

Oud-PSV’er Oleksandr Zintsjenko opende al na zes minuten de score in Vilnius. Marlos en Roeslan Malinovski voerden de score verder op.

Groep H

IJsland klopte Moldavië met 3-0. Kolbeinn Sigthórsson, oud-speler van AZ en Ajax, opende de score. De toeschouwers in Reykjavik zagen na rust ook doelpunten van Birkir Bjarnason en Victor Mudrac (eigen goal).

De IJslanders gaan aan kop in groep H met twaalf punten uit vijf wedstrijden. Ze verloren alleen van Frankrijk, dat later op zaterdag op gelijke hoogte kan komen als het wint van Albanië. Turkije, dat net als de Fransen negen punten heeft, ontvangt Andorra.