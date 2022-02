Pijnlijk ’Vitesse-moment’ bij NEC: ’Dat had ik graag even geweten’

Schöne werd kort voor het einde van NEC-RKC (1-1) op de bon geslingerd door scheidsrechter Erwin Blank, en de routinier kwam er na afloop pas achter dat hem dat de Gelderse derby van volgende week zondag kost.

„Ben ik echt geschorst? Dan had ik graag even van tevoren geweten dat ik op scherp stond. Want deze kaart had ik makkelijk kunnen voorkomen”, zei de captain na een opstootje met RKC’er Ahmed Touba tegen De Gelderlander.

NEC-coach Rogier Meijer bevestigde dat zijn aanvoerder volgende week in Arnhem moet toekijken. „Het was handig geweest als hij het voorafgaand aan de wedstrijd nog een keer te horen had gekregen, maar het was óók handig geweest als hij niet in deze situatie terecht was gekomen”, aldus de trainer. „Wie dat tegen hem had moeten zeggen? Daar ga ik geen ding van maken, anders staat dat weer groot in de krant.”

