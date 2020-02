Ex-topscheidsrechter Van der Ende: ’Zet VAR weer in voor correctie’

Oliver Boscagli laat zijn been staan bij de passerende Sergino Dest. De bal ging niet op de stip. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Mario van der Ende vindt het geblunder van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi tijdens Chelsea-Ajax (4-4) een schoolvoorbeeld van het verkeerde gebruik van de VAR. „Internationale toparbiters vonden het hun gezag aantasten als zij door de VAR naar de kant werden geroepen om een situatie te bekijken. In plaats van de VAR als correctiemiddel te gebruiken, is er vervolgens voor gekozen hem vooral zo veel mogelijk de beslissingen van de scheidsrechter te laten ondersteunen. En dan krijg je fouten als in Londen.”