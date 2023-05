Trainer Real Madrid krijgt vertrouwen van voorzitter CL-uitschakeling wordt Ancelotti niet fataal

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti tijdens de persconferentie van zaterdag. Ⓒ ANP/HH

Carlo Ancelotti mag ondanks een teleurstellend seizoen aanblijven als coach bij Real Madrid. De Italiaanse trainer zei dit zaterdag nadat hij een gesprek had gehad met voorzitter Florentino Perez. „Hij beloofde mij zijn steun. We hebben ook gesproken over de wedstrijd van woensdag. We gaan de toekomst in met de vaste hoop dat we het goed zullen maken”, zei de 63-jarige Ancelotti.