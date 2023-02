Rotterdammers missen in De Kuip de geblesseerde Szymanski Flinke tegenvaller voor Feyenoord in aanloop naar topper tegen PSV

Sebastian Szymanski gaat neer. Ⓒ ProShots

Feyenoord kan zondag in de thuiswedstrijd tegen PSV niet beschikken over Sebastian Szymanski. De Poolse middenvelder is geblesseerd aan zijn knie en moet daarvan meerdere weken herstellen.