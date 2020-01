AZ met debutant Leeuwin tegen TOP Oss

De 32-jarige verdediger heeft van trainer Arne Slot een basisplaats gekregen voor het duel in de achtste finales. Hij is de vervanger van routinier Ron Vlaar, die in Brabant op de bank plaatsneemt. Doelman Marco Bizot, die afgelopen zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (1-3) een schorsing uitzat, neemt de plaats onder de lat weer over van Rody de Boer.

Leeuwin ondertekende begin deze maand een contract voor anderhalf jaar bij AZ. Hij was afkomstig van de Deense club Odense BK. Leeuwin speelde eerder in Nederland voor AGOVV, SC Cambuur, ADO Den Haag en FC Utrecht.