Kiran Badloe vestigt steeds verder zijn naam in windsurfen

Kiran Badloe viert het veroveren van de Europese titel. Ⓒ Sailing Energy

SCHEVENINGEN - Kiran Badloe heeft zich vorige week kunnen uitleven op de wateren van het Zwitserse Sankt Moritz. Dat de Europees en wereldkampioen op de RS:X-plank ook nog eens de eerste winnaar van het EK windfoilen is geworden, mag enigszins een verrassing heten. Daarmee vestigt hij wél nogmaals of eigenlijk definitief zijn naam. Kir is de nieuwe grote ster binnen het windsurfen.