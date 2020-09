Joshua Zirkzee gaat met Bayern München hard onderuit bij Hoffenheim

Bayern had niet meer verloren sinds de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach op 7 december vorig jaar. De Duitse landskampioen, die afgelopen donderdag nog de Europese Super Cup won door Sevilla in de verlenging te verslaan, had 22 wedstrijden op rij gewonnen.

De ploeg van coach Hansi Flick kwam tegen Hoffenheim op achterstand via een doelpunt van Erin Bicakcic in de 16e minuut. Enkele minuten later werd het 2-0 via Munas Dabbur. Joshua Kimmich deed met de aansluitingstreffer nog voor rust iets terug, maar in de tweede helft vergrootte Hoffenheim de marge weer. Andrej Kramaric maakte de 3-1 en bezegelde de overwinning in de slotfase met de 4-1.

Joshua Zirkzee startte in de basis bij Bayern, maar maakte de negentig minuten niet vol. Na een klein uur werd hij gewisseld voor Robert Lewandowski.

