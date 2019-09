Williams grapt: allemaal dieptepunten...

Williams pakte precies twintig jaar geleden in New York haar eerste grandslamtitel. Ze bleef twee decennia later één zege verwijderd van haar zevende US Open-titel. „Ik vocht om langer in de wedstrijd te blijven. Maar zij speelde ongelooflijk tennis”, aldus Williams, die vervolgens met een knipoog sprak over haar uitblijvende 24e major. „Ik heb zoveel steun gehad bij mijn team bij alle dieptepunten, dieptepunten, dieptepunten en dieptepunten.”

Twee maanden geleden verloor Williams de finale van Wimbledon, toen van Simona Halep.

