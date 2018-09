Finale tussen kampioenen

Jordi Cruijff Ⓒ Telesport

Het is de week van de finales geweest. Zowel voor Ajax als mijn eigen club Maccabi Tel Aviv is dat niet goed verlopen. Nadat we, net als Ajax, in de competitie tweede waren geworden kon er via de bekerfinale toch een hoofdprijs worden gepakt. Maar net als Ajax in Stockholm lukte ons dat ook niet. Via strafschoppen werd het een seizoen zonder prijzen en dat voelt niet goed.