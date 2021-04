Ronde van de Alpen: Gianni Moscon wint in eigen woonplaats

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Marton Dina (Eolo-Kometa) en Felix Engelhardt (Tirol) kozen maandag al na zeven kilometer het hazenpad. Op zo’n 35 kilometer van de streep liet de Italiaan zijn twee metgezellen achter.

In het peloton begonnen ondertussen ook de klassementsmannen zich te moeien. Door de verhoging van het tempo slonk de voorsprong van De March zienderogen. Op zo’n twintig kilometer van het einde kwam alles opnieuw samen.

Veel sprinters rijden er in de Tour of the Alps niet mee, vier renners roken op dik tien kilometer van de meet dan ook hun kans: Jensen, Bilbao, Umba en Savini gingen ervandoor op zoek naar de ritzege. Ook hun poging hield geen stand. Op vier kilometer van de finish ging Moscon op én over de vluchters.

Parcourskennis als troef

De aankomst van de eerste rit in de Tour of the Alps lag in Innsbruck, de woonplaats van de Italiaan. Moscon maakte dan ook handig gebruik van zijn parcourskennis. Idar Andersen (Uno-X) dichtte in het absolute slot het gat met de Italiaan nog. Maar in de sprint haalde Moscon het voor de Noor. Het peloton finishte op een zucht. Moscon wordt met dank aan zijn ritoverwinning ook meteen de leider in de Tour of the Alps.