Wagtmans eert jarige Merckx (75) met anekdote: ’Ik schrok me kapot’

Joop Zoetemelk, Eddy Merckx, Gosta Pettersson, Martin Van Den Bossche en Rini Wagtmans (van links naar rechts) poseren voor een foto tijdens de Tour de France van 1970. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Eddy Merckx, een geboren kampioen, van wie het bijkans gemakkelijker is te benoemen wat hij niet heeft gewonnen. De wielerlegende viert woensdag 17 juni zijn 75e verjaardag. Rini Wagtmans had de eer om een jaar bij ’De Kannibaal’ in de ploeg Molteni te rijden en hem in 1971 aan de Tour-zege te helpen.