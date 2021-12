Acht van tien shorttrackplekken Team NL voor Winterspelen zijn gevuld

Bondscoach Jeroen Otter lichtte zaterdagochtend de nationale selectie in. Het gaat om Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof bij de vrouwen en Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Jens van ’t Wout en Sven Roes bij de mannen. Er komt dus nog zowel een vrouw als man bij.

„We hebben een succesvolle campagne in de World Cups achter de rug. Voor het eerst in de historie zijn we erin geslaagd om alle olympische startplekken binnen te halen”, zegt Otter. “Deze acht rijders hebben daar een enorme bijdrage aan geleverd. Zij hebben, individueel en/of in teamverband, voldaan aan de selectie-eisen van NOC*NSF. Suzanne en Itzhak voldeden ook aan de strengere, interne eisen van de KNSB. Zij allen hebben hun plek in het olympische team dik verdiend.”

Ook is het al bekend wie welke afstanden gaat rijden. Schulting en Velzeboer mogen zich opmaken voor alle vijf de onderdelen (500 meter, 1000 meter, 1500 meter, relay en mixesd relay). Poutsma ontbreekt enkel op de 1500 meter, terwijl Van Kerkhof alleen de relay rijdt. Bij de mannen missen De Laat en Van ’t Wout de 1500 meter en Knegt de 500 meter, verder zijn ze actief op alle afstanden. Roes rijdt enkel de 1500 meter en de relay.