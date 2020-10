Kiki Bertens berust in nederlaag na mogelijk laatste duel van 2020

Kiki Bertens baalt na een verloren punt. Ⓒ EPA

PARIJS - De Italiaanse Martina Trevisan had het een hele eer gevonden om op Roland Garros tegen Kiki Bertens te mogen tennissen. „Want ze is een ongelofelijke speelster.” Dat is de Nederlandse nummer acht van de wereld inderdaad. Soms is ze ongelofelijk goed, soms ook ongelofelijk slecht. Bertens kreeg een uitgelezen kans om op het Parijse gravel de kwartfinale te bereiken, maar had vandaag haar dag niet. Waarschijnlijk was dit haar laatste wedstrijd van het jaar: „We hebben nog één evenement gepland, maar de vraag is of je daar naar toe moet willen.”