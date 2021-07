Martin Koopman traint met Malediven in een ballroom

Voetbal

Vitesse tegen Dundalk of Tallinn, Feyenoord mogelijk tegen Luzern

Vitesse is in de loting van de derde voorronde van de Conference League gekoppeld aan de winnaar van de ontmoeting in de tweede voorronde tussen het Ierse FC Dundalk en FCI Levadia Tallinn uit Estland. De Arnhemmers zijn op grond van de 4e plaats in de Eredivisie het afgelopen seizoen al zeker van d...