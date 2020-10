Frank de Boer: ’Natuurlijk heb ik een rotgevoel’

Bij het samenstellen van zijn elftal dacht De Boer al vooruit aan de naderende duels met Bosnië en Italië in de Nations League. Om meer zekerheid te hebben dat iedereen dan fit is stelde hij tegen Mexico niet direct zijn beste formatie op.

„Je weet ook dat niet alle pijlen op deze wedstrijd gericht zijn. Die zijn gericht op de komende duels”, aldus De Boer voor de camera van de NOS. „Volgens mij ben ik niet de enige coach die heeft verloren bij zijn debuut.”

„Het resultaat is vervelend”, vervolgde De Boer. „Maar het was een oefenwedstrijd. Dat niet altijd de beste jongens speelden zou je als excuus kunnen aangeven. We weten dat iemand als Frenkie de Jong heel belangrijk is, hij ontbrak. Maar laten we niet vergeten dat Teun Koopmeiners in het midden een hele goede wedstrijd heeft gespeeld.”

Over Owen Wijndal, de andere debutant, zei De Boer. „Hij begon een beetje stroef, dat kan, maar ik vond het heel goed hoe hij terugknokte. Mijn eerste interland als speler was ook niet geweldig en na afloop dacht ik, dat hebben we maar gehad.”

