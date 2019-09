Spraakmakende comebacks in de sport

Kim Clijsters is in 2020 weer te bewonderen op de tennisbaan. Ⓒ Reuters

Kim Clijsters heeft bekendgemaakt volgend jaar terug te keren als proftennisster. De viervoudig grandslamwinnares stopte in 2002 om zich volledig op het moederschap te richten. De moeder van drie kinderen droomt nu op 36-jarige leeftijd opnieuw van successen in haar zo geliefde sport. In de sportgeschiedenis kennen we tal van comebacks. Geslaagd of minder geslaagd. We zetten enkele memorabele terugkeren van grootheden uit de sport op een rij.