Leicester City ontslaat na vier jaar coach Rodgers

Lamens verliest finale in Colombia

21.09 uur: Suzan Lamens reist niet met een titel op zak af naar Turkije voor de wedstrijden met het Nederlands team om de Billie Jean King Cup. De nummer 230 van de wereld moest op een ITF-toernooi in het Colombiaanse Sopó in de finale haar meerdere erkennen in de Française Séléna Janicijevic, die twintig plekken hoger staat op de mondiale ranglijst. Het werd 6-4 5-7 6-4.

De 23-jarige Lamens is - door de absentie van Arantxa Rus - de kopvrouw van Oranje bij de aankomende Billie Jean King Cup-wedstrijden in Antalya, van 10 tot en met 15 april. In de Turkse kustplaats strijdt Nederland met tien andere landen in Groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone om een plek in de play-offs van de wereldgroep.

Lamens speelde drie graveltoernooien op rij in Colombia. Ze werd eerst in de tweede ronde uitgeschakeld en haalde vorige week de halve finales.

Goud voor judoka's Snippe en Van 't End in Antalya

19.03 uur: De Nederlandse judoka's Jelle Snippe en Noël van 't End hebben goud veroverd bij de Grand Slam in de Turkse stad Antalya. Voor de 24-jarige Snippe was het in de klasse boven 100 kilogram zijn eerste succes op een Grand Slam. Hij versloeg landgenoot Roy Meyer in de finale in de golden score (verlenging).

Vorig jaar won Snippe goud bij de European Open in Madrid en in 2021 ook in Malaga. In Antalya vloerde Snippe in de kwartfinale Yevgeniy Balyevskyy uit Oekraïne en won in de halve finale van de Georgiër Levani Matiasjvili. Meyer versloeg in de kwartfinale de Turk Munir Ertug en was in de halve finale te sterk voor een ander Turk, Ibrahim Tataroglu.

De 31-jarige Van 't End pakte de titel in de klasse tot 90 kilogram. In de finale versloeg hij de Roemeen Alex Cret op ippon. Van 't End won eerder dit jaar ook de prestigieuze Grand Slam in Parijs. Van 't End rekende in Turkije in de kwartfinale af met de Hongaar Roland Goz en schakelde in de halve eindstrijd de Oekraïner Artem Boebyr uit.

Simeon Catharina verloor de strijd om het brons in de klasse tot 100 kilogram. De partij ging lang gelijk op, maar de Canadees Kyle Reyes won in de golden score. In de halve eindstrijd verloor Catharina van de Oostenrijker Aaron Fara, die het goud won.

Bij de vrouwen slaagde Guusje Steenhuis er niet in een medaille te pakken in de klasse tot 78 kilogram. In de wedstrijd om het brons was ze niet opgewassen tegen de Duitse Alina Böhm. Steenhuis had in de halve finales verloren van de Japanse Shori Hamada, die het in de strijd om het goud moest afleggen tegen de Française Audrey Tcheumeo.

Leicester City ontslaat na vier jaar coach Rodgers

17.57 uur: Leicester City heeft coach Brendan Rodgers ontslagen. De huidige nummer achttien in de Premier League verloor zaterdag met 2-1 van Crystal Palace en verspeelde daarmee dure punten in de strijd tegen degradatie uit de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

De 50-jarige Rodgers had Leicester City ruim vier jaar onder zijn hoede en boekte diverse successen met de ploeg. De Noord-Ier leidde de club in 2021 voor het eerst in de geschiedenis naar de winst van de FA Cup. In de finale werd Chelsea met 1-0 verslagen. Vorig seizoen bereikte Leicester City ten koste van PSV de halve finales van de Conference League, waarin AS Roma te sterk was.

„De prestaties zijn dit seizoen niet zoals we hadden verwacht, daarom denken we dat het beter is een andere koers te gaan varen”, zei voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha over het ontslag van Rodgers. Naast de hoofdtrainer moeten ook zijn assistenten Chris Davies en Glen Driscoll vertrekken. Adam Sadler en Mike Stowell nemen de taken voorlopig waar. Ze zitten dinsdag op de bank bij de wedstrijd tegen Aston Villa.

Rodgers is de elfde coach die dit seizoen in de Premier League wordt ontslagen. Daarmee is het record van vorig seizoen verbeterd. Toen werden tien managers ontslagen.

Wellens breekt sleutelbeen door val in Ronde van Vlaanderen

17.45 uur: Tim Wellens heeft door een val in de Ronde van Vlaanderen een sleutelbeen gebroken. De Belg van UAE Team Emirates, een belangrijke helper van de Sloveen Tadej Pogacar, was een van de renners die ten val kwamen door een stuurfout van de Pool Filip Maciejuk. Zijn ploeg meldde dat Wellens later op zondag een operatie ondergaat.

De Ronde van Vlaanderen werd ontsierd door tal van valpartijen. Onder anderen de Nederlanders Danny van Poppel en Taco van der Hoorn vielen uit. Van Poppel hield aan zijn val een gekneusde knie over. Van Van der Hoorn is nog niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen, met name aan zijn gezicht, zijn. Zijn Eritrese ploeggenoot Biniam Girmay kwam ook ten val. Hij moest net als Van der Hoorn naar het ziekenhuis.

Russische schermers mijden wereldbeker in Polen vanwege extra eis

14.54 uur: De Russische schermers mogen weer meedoen aan internationale evenementen, maar toch mijden ze later deze maand de wereldbeker in Polen. De Poolse bond heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat de schermers uit Rusland en Wit-Rusland schriftelijk verklaren dat ze de oorlog in Oekraïne niet steunen. De Russische bond weigert daaraan mee te werken.

„Of onze schermers meedoen in Polen? Natuurlijk niet, dit is onacceptabel”, zei bondsvoorzitter Ilgar Mammadov tegen het Russische persbureau RIA Novosti. „Onder zulke provocatieve voorwaarden kunnen wij niet meedoen aan dit evenement. De Poolse federatie is blijkbaar vergeten dat het een sportbond is en geen politieke partij.”

De internationale schermbond FIE besloot vorige maand om Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag weer toe te laten tot internationale evenementen. Dat kwam de FEI op heel wat kritiek te staan. Een groep van zo’n driehonderd schermers, onder meer uit Nederland, riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorige week per brief op om Rusland en Wit-Rusland te blijven weren. Het IOC gaf daar geen gehoor aan en kwam juist met de oproep aan de internationale sportbonden om Russen en Wit-Russen weer toe te laten, zij het wel onder enkele voorwaarden. Zo mogen ze alleen onder neutrale vlag meedoen. Atleten die de oorlog in Oekraïne openlijk steunen, zijn niet welkom.

De Poolse bond kwam met een aanvullende voorwaarde voor de World Cup in Poznan, die ook dient als kwalificatiemoment voor de Spelen van Parijs 2024. Aan die voorwaarde - schriftelijk verklaren de oorlog niet te steunen - willen de Russische schermers niet voldoen.

Van Poppel naar ziekenhuis na val in Ronde van Vlaanderen

13:58 uur: Danny van Poppel heeft aan een val in de de Ronde van Vlaanderen een gekneusde knie overgehouden. De Nederlandse wielrenner van Bora-hansgrohe was een van de slachtoffers van een valpartij na zo’n 60 kilometer.

Van Poppel werd voor onderzoek afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek de schade mee te vallen, meldde zijn ploeg. Het gaat om een kneuzing van de knie. „Er zijn verder geen verwondingen”, aldus Bora.

Ook Taco van der Hoorn moest opgeven na een val. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty viel na een kleine 100 kilometer hard op zijn hoofd en werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een hersenschudding geconstateerd en een snee boven zijn rechteroog. De ploeg meldde dat Van der Hoorn naar huis mocht nadat scans hadden uitgewezen dat er geen sprake is van breuken of bloedingen in de hersenen.

Canadese tiener McIntosh zwemt ook wereldrecord 400 wisselslag

08.27 uur: De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij kwalificatiewedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. Het wonderkind deed dat vijf dagen nadat ze het wereldrecord op de 400 meter vrije slag had aangescherpt. Ze is de eerste zwemster ooit die tegelijkertijd de wereldrecords op beide afstanden in bezit heeft.

McIntosh tikte op de 400 wissel bij de zogeheten trials voor de WK zwemmen deze zomer in Fukuoka (Japan) aan na 4.25,87. Ze dook daarmee bijna een halve seconde onder de oude recordtijd 4.26,36, die sinds 2016 op naam stond van de Hongaarse Katinka Hosszu.

„Het is natuurlijk fantastisch om er nog een wereldrecord bij te hebben. Op dit moment denk ik alleen maar aan mijn benen. De 400 meter wisselslag is een van de zwaarste onderdelen”, zei de tiener, die luid werd aangemoedigd vanaf de tribunes. „Geweldig om al mijn familie en vrienden op de tribune te hebben. Het heeft me echt geholpen in de laatste 100 meter.”

Afgelopen dinsdag zwom ze de 400 vrij in 3.56,08 en scherpte ze de vorige recordtijd van 3.56,40 aan, die op naam stond van de Australische Ariarne Titmus.