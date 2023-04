Sport kort: weer wereldrecord voor 16-jarig zwemtalent McIntosh

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Canadese tiener McIntosh zwemt ook wereldrecord 400 wisselslag

08.27 uur: De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij kwalificatiewedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. Het wonderkind deed dat vijf dagen nadat ze het wereldrecord op de 400 meter vrije slag had aangescherpt. Ze is de eerste zwemster ooit die tegelijkertijd de wereldrecords op beide afstanden in bezit heeft.

McIntosh tikte op de 400 wissel bij de zogeheten trials voor de WK zwemmen deze zomer in Fukuoka (Japan) aan na 4.25,87. Ze dook daarmee bijna een halve seconde onder de oude recordtijd 4.26,36, die sinds 2016 op naam stond van de Hongaarse Katinka Hosszu.

„Het is natuurlijk fantastisch om er nog een wereldrecord bij te hebben. Op dit moment denk ik alleen maar aan mijn benen. De 400 meter wisselslag is een van de zwaarste onderdelen”, zei de tiener, die luid werd aangemoedigd vanaf de tribunes. „Geweldig om al mijn familie en vrienden op de tribune te hebben. Het heeft me echt geholpen in de laatste 100 meter.”

Afgelopen dinsdag zwom ze de 400 vrij in 3.56,08 en scherpte ze de vorige recordtijd van 3.56,40 aan, die op naam stond van de Australische Ariarne Titmus.