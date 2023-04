Verwondingen Van Poppel bij val in Ronde van Vlaanderen vallen mee

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Russische schermers mijden wereldbeker in Polen vanwege extra eis

14.54 uur: De Russische schermers mogen weer meedoen aan internationale evenementen, maar toch mijden ze later deze maand de wereldbeker in Polen. De Poolse bond heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat de schermers uit Rusland en Wit-Rusland schriftelijk verklaren dat ze de oorlog in Oekraïne niet steunen. De Russische bond weigert daaraan mee te werken.

„Of onze schermers meedoen in Polen? Natuurlijk niet, dit is onacceptabel”, zei bondsvoorzitter Ilgar Mammadov tegen het Russische persbureau RIA Novosti. „Onder zulke provocatieve voorwaarden kunnen wij niet meedoen aan dit evenement. De Poolse federatie is blijkbaar vergeten dat het een sportbond is en geen politieke partij.”

De internationale schermbond FIE besloot vorige maand om Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag weer toe te laten tot internationale evenementen. Dat kwam de FEI op heel wat kritiek te staan. Een groep van zo’n driehonderd schermers, onder meer uit Nederland, riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorige week per brief op om Rusland en Wit-Rusland te blijven weren. Het IOC gaf daar geen gehoor aan en kwam juist met de oproep aan de internationale sportbonden om Russen en Wit-Russen weer toe te laten, zij het wel onder enkele voorwaarden. Zo mogen ze alleen onder neutrale vlag meedoen. Atleten die de oorlog in Oekraïne openlijk steunen, zijn niet welkom.

De Poolse bond kwam met een aanvullende voorwaarde voor de World Cup in Poznan, die ook dient als kwalificatiemoment voor de Spelen van Parijs 2024. Aan die voorwaarde - schriftelijk verklaren de oorlog niet te steunen - willen de Russische schermers niet voldoen.

Judoka’s Meyer, Snippe en Van ’t End in finale Grand Slam Antalya

14.36 uur: De Nederlandse judoka’s Roy Meyer en Jelle Snippe staan tegenover elkaar in de finale van de klasse boven 100 kilogram bij de Grand Slam van Antalya. Noël van ’t End maakt ook kans op goud in het Turkse toptoernooi. Hij neemt het in de finale van de klasse tot 90 kilo op tegen de Roemeen Alex Cret.

Meyer versloeg in de kwartfinale de Turk Munir Ertug en was in de halve finale te sterk voor een ander Turk, Ibrahim Tataroglu. Snippe vloerde in de kwartfinale Yevgeniy Balyevskyy uit Oekraïne en won in de halve finale van de Georgiër Levani Matiasjvili.

Van ’t End rekende in de kwartfinale af met de Hongaar Roland Goz en schakelde in de halve eindstrijd de Oekraïner Artem Boebyr uit.

In de klasse tot 100 kilogram maakt Simeon Catharina nog kans op een bronzen medaille. Hij bereikte de halve finales, maar verloor daarin van de Oostenrijker Aaron Fara. Guusje Steenhuis strijdt om het brons in de klasse tot 78 kilo bij de vrouwen. Ook zij wist zich via de groepsfase voor de halve finales te plaatsen, maar boog daarin voor de Japanse Shori Hamada.

Van Poppel naar ziekenhuis na val in Ronde van Vlaanderen

13:58 uur: Danny van Poppel heeft de Ronde van Vlaanderen moeten verlaten. De Nederlandse wielrenner van Bora-hansgrohe was een van de slachtoffers van een valpartij na zo’n 60 kilometer. Van Poppel werd voor onderzoek afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek de schade mee te vallen, zo meldde zijn ploeg. Het gaat om een kneuzing van de knie. „Er zijn verder geen verwondingen”, aldus Bora.

Ook Taco van der Hoorn moest opgeven na een val. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty viel na een kleine 100 kilometer hard op zijn hoofd en is eveneens naar het ziekenhuis gebracht.

Canadese tiener McIntosh zwemt ook wereldrecord 400 wisselslag

08.27 uur: De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij kwalificatiewedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. Het wonderkind deed dat vijf dagen nadat ze het wereldrecord op de 400 meter vrije slag had aangescherpt. Ze is de eerste zwemster ooit die tegelijkertijd de wereldrecords op beide afstanden in bezit heeft.

McIntosh tikte op de 400 wissel bij de zogeheten trials voor de WK zwemmen deze zomer in Fukuoka (Japan) aan na 4.25,87. Ze dook daarmee bijna een halve seconde onder de oude recordtijd 4.26,36, die sinds 2016 op naam stond van de Hongaarse Katinka Hosszu.

„Het is natuurlijk fantastisch om er nog een wereldrecord bij te hebben. Op dit moment denk ik alleen maar aan mijn benen. De 400 meter wisselslag is een van de zwaarste onderdelen”, zei de tiener, die luid werd aangemoedigd vanaf de tribunes. „Geweldig om al mijn familie en vrienden op de tribune te hebben. Het heeft me echt geholpen in de laatste 100 meter.”

Afgelopen dinsdag zwom ze de 400 vrij in 3.56,08 en scherpte ze de vorige recordtijd van 3.56,40 aan, die op naam stond van de Australische Ariarne Titmus.