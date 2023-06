Premium Het beste van De Telegraaf

Terug van weggeweest: ’Ik ben veel dankbaarder geworden voor de alledaagse dingen die ik kan doen’ Oranje-hockeyster Marijn Veen is weer de spits van voor haar whiplash-blessure

Marijn Veen (R) in actie tegen China Ⓒ PRO SHOTS

EINDHOVEN - Voor de eerste keer sinds vier jaar speelde Marijn Veen (26) weer een interland op vaderlandse bodem. In Eindhoven was China de tegenstander, de ploeg van voormalig Oranje-coach Alyson Annan bij wie Veen in de lente van 2021 bedankte voor de Olympische Spelen van Tokio. De reden: de naweeën van een whiplash.