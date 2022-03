Premium Het beste van De Telegraaf

Wielrenster (39) kijkt uit naar strijd met Marianne Vos in Strade Bianche ’Geluksvogel’ Annemiek van Vleuten trotse inspirator: ’Mentale aspect speelt grote rol’

AMSTERDAM - Haar dramatische val in Parijs-Roubaix deed veel vermoeden, maar niet dat Annemiek van Vleuten vier maanden later alweer op onwaarschijnlijke wijze zou huishouden. Ze brak haar schaambeen op twee plaatsen, tevens hield ze een breuk in haar schouder over aan die klapper op de kiezelharde kasseien. Afgelopen zaterdag won ze Omloop Het Nieuwsblad na een sprint die ze eigenlijk nooit kon winnen. Zaterdag is de vedette favoriete in Strade Bianche. „Ik heb wel een discussie gehad met mijn trainer”, bekent ze.