Video: wonderzege Oranje op Spanje vijf jaar geleden

Tot verbazing van de hele voetbalwereld versloeg het Oranje van Louis van Gaal op 13 juni 2014 toenmalig regerend wereldkampioen Spanje met surrealistische cijfers. Na negentig minuten stond er een 5-1 eindstand op het scorebord.

Spanje kwam in de 27e minuut dankzij een discutabele strafschop nog wel op een voorsprong door Xabi Alonso, maar de waanzinnige kopgoal van Robin van Persie vlak voor rust was het startsein voor een fenomenale tweede helft van het Nederlands elftal.

Arjen Robben speelt fenomenaal in Salvador. Ⓒ AFP

Dankzij treffers van Arjen Robben, Stefan de Vrij, nogmaals Van Persie en nogmaals Robben werd Spanje van het veld gespeeld. De ruime zege gold (een beetje) als revanche voor het verlies in de WK-finale van 2010: 1-0.

Spanje kwam de klap van de enorme zeperd niet meer te boven. De ploeg van Vicente del Bosque vloog er al uit in de groepsfase. Oranje won ook de twee resterende duels in de groep en bond vervolgens Mexico en Costa-Rica aan de zegekar. In de halve finales bleek Argentinië na penalty’s net wat beter.

