Ajax: 80 miljoen te weinig voor Antony

Het is de vraag of Manchester United het bod nog een keer verhoogt en Ajax met een ingewikkeld sportief en economisch vraagstuk opzadelt of gaat doorschakelen. In dat geval zou Cody Gakpo serieus in beeld komen. De PSV’er staat net als Yannick Carrasco van Atletico Madrid hoog op de verlanglijst van Ten Hag.

Perr Schuurs verlaat Ajax voor Torino. De Italiaanse Serie A-club betaalt maximaal 11,3 miljoen euro voor de centrale verdediger.