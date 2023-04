Ten Hag ziet blunderend United kansloos stranden in Europa League

De Marokkaan Youssef En-Nesyri zette Sevilla al na 8 minuten op voorsprong. Hij kreeg vrij spel, nadat Harry Maguire zichzelf weer eens in de problemen had gebracht. De verdediger en aanvoerder werd wel tegengewerkt door zijn eigen doelman David De Gea, die hem in de dekking aanspeelde.

Meteen na de hervatting liepen de Spanjaarden verder uit. Loïc Badé kopte via de onderkant van de lat raak, na een hoekschop van voormalig Barcelona-speler Ivan Rakitic. Ten Hag had amper een minuut eerder zijn topscorer Marcus Rashford ingebracht, die is hersteld van een blessure. In de slotfase maakte opnieuw En-Nesyri de 3-0. Nu profiteerde hij van geklungel van De Gea.

Wout Weghorst kwam na 54 minuten in het veld bij United. Tyrell Malacia bleef op de bank.

Reactie Ten Hag

Ten Hag miste passie en strijd bij United „We hadden hier beter moeten zijn. Ik heb het dan niet over ons spel, maar de passie en de wil om te winnen. Sevilla ging er veel meer voor en de ploeg had de bereidheid om te winnen. Dit is onaanvaardbaar”, aldus Ten Hag. „Sevilla heeft niet alleen een geweldig team, maar ook de sfeer was geweldig. Er was een hele positieve energie in het stadion. Wij moeten dit beter doen”, zei Ten Hag.

Bakker en Frimpong schieten Leverkusen naar halve finale

Bayer Leverkusen heeft de halve finale bereikt van de Europa League. De Duitse formatie won de tweede wedstrijd in België van Union (1-4), mede door twee doelpunten van Nederlandse makelij. De eerste wedstrijd in Duitsland was gelijk geëindigd, 1-1.

Al na 2 minuten kwam Leverkusen op voorsprong dankzij de Fransman Moussa Diaby. Vervolgens liepen de Duitsers door Mitchel Bakker verder uit. De Nederlander kon vrijstaand direct intikken bij de ’tweede’ paal, na een voorzet van de Tsjech Adam Hlozek.

Jeremie Frimpong, landgenoot van Bakker, maakte na een uur de derde treffer van Leverkusen. Hij kon vrij inschieten, nadat Bakker doelman Anthony Moris in onoverkomelijke problemen had gebracht.

Casper Terho maakte het nog even enigszins spannend door voor de thuisclub te scoren, maar al snel herstelde Hlozek de marge.

Bart Nieuwkoop deed van het begin mee bij Union. Frimpong en Bakker stonden in de beginopstelling bij Leverkusen.

Juventus

Ook Juventus bereikte de laatste vier. De club uit Turijn speelde gelijk bij Sporting Portugal, 1-1. Thuis hadden de Italianen met 1-0 gewonnen. De Fransman Adrien Rabiot zette Juve op voorsprong, nog voor rust maakte Marcus Edwards uit een strafschop gelijk