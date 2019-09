Van Marwijk: ’Als coach kritisch kijken naar eigen rol’

Bert van Marwijk Ⓒ Telegraaf

Na de 4-2 nederlaag in eigen huis tegen Oranje is Jogi Löw weer onderwerp van gesprek in Duitsland. Een bondscoach die ik hoog heb zitten en die al sinds 2006 in dienst is. Kan zo’n lange periode wel? In de snel veranderende wereld van het topvoetbal wordt de vraag over de houdbaarheidsdatum steeds eerder gesteld. Het is ook een vraag die elke coach zichzelf moet durven stellen. Ben je nog steeds de juiste man voor een groep? Kun je ze nog uitdagen? Kun je het beste nog steeds uit die groep persen?