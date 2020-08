Mathieu van der Poel: ’Niemand kan blijven winnen’

Dat Mathieu van der Poel weer snel de armen in de lucht kan steken, is slechts een kwestie van tijd. Daar is iedereen wel van overtuigd. Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel legt de lat voor zichzelf zo hoog dat hij eigenlijk alleen maar tevreden is als hij wint. „Ik ben niet zo vrolijk als het niet lukt. Na Strade Bianche en Milaan-Sanremo was ik slecht gezind. Ik had een paar dagen nodig om dat te verwerken”, erkent Van der Poel, die niet verder kwam dan een vijftiende en dertiende plaats. Vandaag in Gran Piemonte hoopt hij die bittere smaak met het zoet der overwinning weg te spoelen.