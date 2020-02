Stefan de Vrij beslist krankzinnige Milanese derby

Steven de Vrij vertolkte een belangrijke rol in de enerverende wedstrijd in het Milanese stadion Giuseppe Meazza. Hij maakte in de zeventigste minuut de derde goal voor Inter.

De wedstrijd had alles van een beladen derby, waarin beide ploegen weinig voor elkaar onder deden. Toch troefde AC Milan diep in de eerste helft Inter af met twee doelpunten waarin Zlatan Ibrahimovic een hoofdrol vertolkte. De Zweedse spits stond aan de basis van de eerste goal, waarbij hij de bal voor het doel kopte kopte en Ante Rebic intikte. Even later, op slag van rust, kopte Ibrahimovic zelf raak.

Inter zette in de tweede helft alles op zijn kop en de wedstrijd naar zijn hand. Na nog geen tien minuten stond het al 2-2 dankzij treffers van Marcelo Brozovic en Matías Vecino. Vervolgens had De Vrij zijn moment van glorie. Hij stormde bij een hoekschop van Antonio Candreva naar het doel en kopte de bal achter keeper Gianluigi Donnarumma.

Nadat de Deense aanwinst Christian Eriksen de bal uit een vrije trap hard op de lat knalde, maakte de Belgische aanvaller Romelu Lukaku er in blessuretijd zelfs nog 4-2 van.