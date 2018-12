'Rijkaard-route' kan Younes oplossing bieden

"Als hij inderdaad een vijfjarig contract met Napoli is overeengekomen, dan is de ellende in dat geval niet te overzien", aldus de advocaat. "Sowieso loopt hij het risico op een schorsing en een schadevergoeding die hij aan Napoli moet betalen. Maar ook de eventuele andere club haalt zich dan problemen op de hals. Het is nu immers algemeen bekend dat Younes voor Napoli heeft getekend. Dat wetende zal de nieuwe club ook op sportieve sancties kunnen rekenen en mogelijk ook een schadevergoeding aan Napoli moeten betalen."

Als Younes, zoals hij nu aangeeft, per se niet naar Napoli wil, zou de ’Rijkaard-route’ volgens Kabalt de oplossing kunnen zijn: dat een andere club het contract met Napoli afkoopt en Younes vastlegt. "Ook bij Rijkaard werd er (door Ajax) een vergoeding betaald (aan PSV) voor een speler die voor de ’verkopende club’ nog niet eens bij de bond was geregistreerd, laat staan voor die club ook maar een minuut heeft getraind of gespeeld."