Novak Djokovic kreeg bijzonder advies van oud-hoogspringster Blanka Vlasic

„Ze zei onlangs tegen mij dat de mensen alleen maar zullen onthouden wie er medailles hebben gewonnen. Ze herinneren zich de omstandigheden niet en evenmin of er wel of geen fans bij aanwezig waren”, haalde de nummer 1 van de wereld de woorden van Vlasic terug. „Die opmerkingen bleven bij mij hangen. Ik ben nu heel blij dat ik ervoor heb gekozen om mee te doen aan de Olympische Spelen. Ik ben erop gebrand om in Japan mijn beste spel te vertonen en ik vertrouw erop dat ik de gouden medaille kan veroveren, na een toch al geweldig seizoen.”

Meervoudig wereldkampioene Vlasic behaalde namens Kroatië olympisch zilver in 2008 en olympisch brons in 2016.

Blanka Vlasic Ⓒ ANP/HH

Djokovic (34) won dit jaar de titel op de grandslamtoernooien in Melbourne, Parijs en Londen. „Voor de rest van het seizoen richt ik me volledig op het winnen van de titel in Tokio en in New York bij de US Open”, zei de 20-voudige majorwinnaar. Hij kan de eerste tennisser worden die in hetzelfde jaar vier grandslamtoernooien wint, plus olympisch goud. „Ik wil het nu helemaal rondmaken”, benadrukte Djokovic, die met zijn 21e majortitel eveneens recordhouder wordt bij de mannen.