Stefanos Tsitsipas na thriller door op Australian Open

De 22-jarige Griek had in Melbourne een zware kluif aan thuisspeler Thanasi Kokkinakis. Met 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5) en 6-4 kreeg hij zijn Australische opponent er uiteindelijk wel onder. Na vier uur en 32 minuten tennis was het gedaan

De nummer vijf van de plaatsinglijst uit Griekeland is een outsider voor de eindzege. Tsitsipas stuntte twee jaar geleden door in de vierde ronde Roger Federer te verslaan. In de halve eindstrijd ging hij destijds onderuit tegen Rafael Nadal.

Tsitsipas stond in zijn loopbaan tot nu toe twee keer in de halve finales van een major. In 2020 bereikte hij de laatste vier op Roland Garros. Novak Djokovic bleek in vijf sets te sterk.

Tsitsipas leverde in de partij geen enkele keer zijn servicegame in. Omdat hij twee tiebreaks verloor, kwam het toch aan op een beslissende set. Daarin kwam Tsitsipas geen moment echt in gevaar en hij benutte bij 5-4 op eigen opslag zijn tweede wedstrijdpunt. In de vierde set had de Griek op de opslag van Kokkinakis ook al een wedstrijdpunt.

Kokkinakis is terug

Kokkinakis, ooit de nummer 69 van de wereld, is door blessureleed ver teruggeworpen. Hij verweerde zich dapper met aanvallend tennis en 23 aces, maar tot een stunt kwam het niet.