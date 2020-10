Overzicht - Alle groepen Champions League op een rij

De overige twee tegenstanders van Ajax werden Atalanta Bergamo en FC Midtjylland. Bekijk onderaan dit bericht een overzicht van alle poules in de groepsfase van de Champions League.

Ronald Koeman

De loting voor de groepsfase van de Champions League levert een aantal zeer interessante wedstrijden op. Barcelona, de club van trainer Ronald Koeman, speelt in poule G tegen Juventus, Dinamo Kiev en Ferencváros. Daardoor staan in de Champions League ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi tegenover elkaar, net als dus Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

Bekijk ook: Kraker voor Koeman in Champions League

Bayern München

Bayern München, de titelverdediger, moet het in groep A opnemen tegen Atlético Madrid, Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou. Sevilla, met aanvaller Luuk de Jong de winnaar van de Europa League, stuit in groep E op Chelsea, Krasnodar, met middenvelder Tonny Vilhena, en Stade Rennes.

Donny van de Beek

In groep H krijgt Manchester United, de club van middenvelder Donny van de Beek, te maken met Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Istanbul Basaksehir.

De groepsfase van de Champions League gaat op 20 oktober van start. De laatste speelronde wordt op 8 en 9 december afgewerkt.

AZ

Ajax is opnieuw de enige Nederlandse deelnemer in de Champions League. AZ slaagde er niet in om zich via de voorronden te kwalificeren.

Groepsindeling

Groep A

Bayern München

Atlético Madrid

Red Bull Salzburg

Lokomotiv Moskou

Groep B

Real Madrid

Sjachtar Donetsk

Internazionale

Borussia Mönchengladbach

Groep C

FC Porto

Manchester City

Olympiakos Piraeus

Olympique Marseille

Groep D

Liverpool

Ajax

Atalanta Bergamo

FC Midtjylland

Groep E

Sevilla

Chelsea

FK Krasnodar

Basaksehir

Groep F

Zenit Sint-Petersburg

Borussia Dortmund

Lazio Roma

Club Brugge

Groep G

Juventus

FC Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencváros

Groep H