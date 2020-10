Wie kan Ajax treffen in de Champions League?

Het elftal van Erik ten Hag is tijdens de loting ingedeeld in pot 2, net als Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund en Sjachtar Donetsk.

Ajax ontloopt die ploegen in de groepsfase. De nummer 1 van het gebroken seizoen in de eredivisie wordt wel gekoppeld aan een ploeg uit pot 1, pot 3 en pot 4.

Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Porto, Zenit Sint-Petersburg en Sevilla zitten in pot 1.

Pot 3 telt met Leipzig RB, Lazio, Internazionale en Atalanta Bergamo ook sterke tegenstanders. In deze pot zitten verder: Dinamo Kiev, Red Bull Salzburg, Olympiakos Piraeus en FK Krasnodar.

Pot 4: Lokomotiv Moskou, Olympique Marseille, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Basaksehir FC Midtjylland, Stade Rennes en Ferencváros.

Ajax is opnieuw de enige Nederlandse deelnemer in de Champions League. AZ slaagde er niet in om zich via de voorronden te kwalificeren.