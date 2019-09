Herkansing voor De Ligt tegen Fiorentina

Door een blessure van aanvoerder Giorgio Chiellini kwam er plots een plek vrij voor De Ligt in het hart van de verdediging van Juventus, naast Leonardo Bonucci. De Ligt werd voor de leeuwen gegooid in het Allianz Stadium, aangezien de tegenstander bij zijn debuut de grootste concurrent om de Scudetto was: Napoli.

Juve won na een spektakelstuk weliswaar met 4-3, maar bij de tegengoals van de thuisploeg vertolkte De Ligt een negatieve hoofdrol.

Aanpassingsproblemen

Bondscoach Ronald Koeman liet zich tijdens de interlandbreak niet van de wijs brengen en zei over zijn Oranje-pupil dat het normaal is dat een speler na een transfer naar het buitenland wat aanpassingsproblemen heeft. Maurizio Sarri, de trainer van De Ligt bij Juventus, sloot zich daarbij aan. „Ik moet ervoor zorgen dat De Ligt zich zo snel mogelijk aanpast aan het Italiaanse voetbal. Hij is een toekomstige topspeler”, zei Sarri tijdens de persconferentie, voorafgaand aan het duel met Fiorentina.

„Het is normaal dat hij het nu moeilijk heeft”, gaat Sarri verder. „Hij is jong en is een andere manier van voetballen gewend. Misschien heb ik het fout, maar Platini had het ook lastig bij Juventus. Gek is het dus niet dat De Ligt zich ook moet aanpassen.”

Basis

Tegen Fiorentina is het vooralsnog de vraag of De Ligt weer in de basis mag starten. Als centrale verdediger heeft hij bij de Oude Dame concurrentie van Daniele Rugani en Merih Demiral.

Normaal gesproken is Sarri een trainer die weinig wijzigingen doorvoert in zijn elftal. Bonucci lijkt zeker van een basisplaats en mogelijk krijgt hij gezelschap van De Ligt.

