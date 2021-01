ADO strikt ook Youness Mokhtar

Mokhtar speelde eerder voor PEC Zwolle en FC Twente in de Eredivisie. Vervolgens kwam hij uit voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië, het Turkse MKE Ankaragücü en het Noorse Stabæk IF.

„ADO is een mooie club, die op dit moment niet staat waar het hoort”, zegt Mokhtar. „Maar ik zie het juist als een uitdaging om het team verder te helpen. Ik heb al bij PEC Zwolle en FC Twente ervaren hoe je moet omgaan met een dergelijke situatie. We moeten vechten voor lijfsbehoud in de Eredivisie en daar ga ik alles voor geven.”

ADO is de nummer 16 van de Eredivisie. De club versterkte zich de afgelopen weken ook met Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon, Juan Familia-Castillo en Tomislav Gomelt.