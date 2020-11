Column Ireen Wüst: ’Ervaring moet me nú helpen’

Ireen Wüst Ⓒ RENE BOUWMAN

Was ik net heel bewust een andere route ingeslagen voor de laatste twee seizoenen van mijn schaatscarrière, loopt het plotseling weer heel anders. En zo sta ik zaterdag en zondag op het ijs van Thialf als de allroundster die het allrounden eigenlijk vaarwel had gezegd. Of beter, op een heel laag pitje had gedraaid. Want we weten allemaal dat je, als je wilt presteren op de Olympische Spelen, je moet specialiseren. En in mijn geval telt er nog slechts een evenement: Peking 2022.